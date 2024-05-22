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Teknoloji, Yapay zeka

Güney Kore'deki küresel zirvede yapay zeka güvenliği ele alındı

Güney Kore ve İngiltere'nin ev sahipliğinde Seul'de düzenlenen küresel çaptaki Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka teknolojilerinin güvenliği, yenilikçiliği ve kapsayıcılığı ele alındı.

Lejla Biogradlija  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Güney Kore'deki küresel zirvede yapay zeka güvenliği ele alındı

Ankara

21-22 Mayıs'ta düzenlenen Seul Yapay Zeka Zirvesi'ne 30 ülke katılırken, yapay zeka güvenliğine odaklanan Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri de zirveye katkı sağladı.

Zirvenin ilk gününde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın katılımıyla çevrim içi düzenlenen oturumda, "Seul Bildirisi" kabul edildi.

Kamuoyuyla paylaşılan bildiride, yapay zekanın güvenliği, yenilikçiliği ve kapsayıcılığının birbiriyle bağlı hedefler olduğu belirtilerek, "Yapay zekanın yönetimi konusunda bu önceliklerin ele alınması önemli." ifadelerine yer verildi.

Yapay zekanın faydalarının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine işaret edilen bildiride, risklerinin de göz önünde bulundurulduğu bir yapay zeka yönetim çerçevesinin belirlenebileceği aktarıldı.

Oturuma ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve Avustralya'dan da temsilciler katıldı.

Zirvenin ikinci gününde katılımcı ülkelerin bilim ve teknoloji bakanlarının katılımıyla yapay zeka güvenliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Aynı zirve Kasım 2023'te İngiltere'de düzenlenmiş ve 28 ülkenin katılımıyla yapay zeka güvenliğine ilişkin ilk küresel bildiri kabul edilmişti.

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