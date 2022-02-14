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Teknoloji

Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezası kesildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 14.02.2022
Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini bildirdi.

FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.

Bu nedenle toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra OTT'lere iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.

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