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Teknoloji

Güneş'te meydana gelen iki güçlü patlama, jeomanyetik fırtınaya yol açtı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Uzay Hava Tahmin Merkezi, Güneş yüzeyinde art arda meydana gelen ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kaydedilen iki güçlü patlamanın, jeomanyetik fırtınaya yol açtığını bildirdi.

Murat Karadağ  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Güneş'te meydana gelen iki güçlü patlama, jeomanyetik fırtınaya yol açtı nasa.gov

Ankara

NASA'nın açıklamasına göre, ilki hafta sonu, ikincisi ise pazartesi kaydedilen solar patlamalar, "en şiddetli düzey" kategorisinde yer alan X türü patlaması olarak nitelendiriliyor.

SWPC, patlamaların güneşten iki büyük kütlenin atılmasına yol açtığını ve Dünya'da da etkisi hissedilen jeomanyetik fırtına meydana getirdiğini kaydetti.

NOAA'dan yapılan açıklamada, etkisinin dün Dünya'ya ulaştığı jeomanyetik fırtınanın, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde iletişimi olumsuz etkilemiş olabileceği açıklandı.

NASA'ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.

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