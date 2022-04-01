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Teknoloji

Güneş’teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 01.04.2022
Güneş’teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi Fotoğraf: nasa.gov

Ankara

NASA’nın açıklamasında, Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.

Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.


Fotoğraf: nasa.gov

Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.

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