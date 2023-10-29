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Teknoloji

Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "doodle"

Google, ana sayfasındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "doodle"

İstanbul

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Kullanıcıların yönlendirildiği sayfada, "Bugünkü Doodle’da Cumhuriyet Bayramı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını kutluyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Doodle görselinde, Ankara'daki 1. Meclis binası ve Türk bayrağı bulunuyor.

Doodle uygulamasında, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla dikkat çekiliyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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