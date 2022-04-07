Dolar
14.74
Euro
16.05
Altın
1,931.25
ETH/USDT
3,239.40
BTC/USDT
43,506.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı

Fransa’da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google’a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı.

Esra Taşkın   | 07.04.2022
Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı

Paris

Fransa Rekabet Kurumunun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019’da kestiği 150 milyon avroluk ceza kesinleşti.

Paris Temyiz Mahkemesi Google’a kesilen cezayı onadı.

Şirket reklamcılara “şeffaf olmayan ve anlaşılması zor” kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Öte yandan Google’dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi.

Açıklamada, Google’un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız

Benzer haberler

Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı

Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon avroluk cezayı onadı

Elysee Sarayı için öne çıkan 5 aday kim?

Savaş Macron'a seçimleri kazandıracak mı?

Fransa, Rusya’nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Fransa, Rusya’nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Macron, Polonya Başbakanı'nın eleştirilerini "skandal" olarak nitelendirdi

Macron, Polonya Başbakanı'nın eleştirilerini "skandal" olarak nitelendirdi
Fransa’da pizza ve Kinder’den sonra peynire de bakteri bulaştı

Fransa’da pizza ve Kinder’den sonra peynire de bakteri bulaştı