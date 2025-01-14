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Teknoloji

Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzaya fırlatıldı

Takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurulan Fergani Uzay, ilk uydusunu SpaceX'in Transporter-12 göreviyle uzaya gönderdi.

Tolga Yanık  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzaya fırlatıldı

İstanbul

Üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'deki Vandenberg üssünden uzaya gönderildi.

FGN-100-d1, SpaceX’e ait Falcon 9'un Transporter-12 göreviyle uzaya fırlatıldı.

ABD'deki Vandenberg üssünden gerçekleştirilen Transporter-12 görevinde küp uydular, mikro uydular ve yörünge transfer araçları da dahil olmak üzere 131 yük yer aldı. Bu yükler arasında Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ile birlikte Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki şirketlerinden Plan-S'in uyduları da yer aldı.

Başarıyla gerçekleştirilen Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.

Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.

Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.

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