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Teknoloji

En büyük kuyruklu yıldızın çekirdeğinin rengi "kömürden kara"

Şimdiye dek gözlemlenen en büyük kuyruklu yıldız olarak kabul edilen Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı'nın çekirdeğinin renginin "kömürden kara" olduğu bildirildi.

Mehmet Alaca   | 15.04.2022
En büyük kuyruklu yıldızın çekirdeğinin rengi "kömürden kara" nasa.gov

Ankara

NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla gökbilimciler, C/2014 UN271 olarak da bilinen kuyruklu yıldız Bernardinelli-Bernstein'ın iç kısmını dikkatlice inceledi.

Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, NASA astrofizikçilerinin, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde kuyruklu yıldızın kalbini veya çekirdeğini gizleyen parlak ışık noktasını tanımlayabildikleri belirtildi.

Verilerin analizinin ardından Bernardinelli-Bernstein'ın çekirdeğinin, iç güneş sisteminden gelen tipik kuyruklu yıldızlardan 50 kat daha büyük olduğunun gözlemlendiği bildirildi.

Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük çekirdek olduğu belirtilen Bernardinelli-Bernstein'ın çekirdeğinin renginin ise "kömürden kara" olduğu ifade edildi.

Öte yandan, 4 milyar yaşında olan ve dünyaya 35 bin km/s hızla yaklaştığı belirtilen Bernardinelli-Bernstein'ın, 2031'de dünya ile arasındaki mesafenin 1,5 milyar kilometreden fazla olacağı kaydedildi.

Satürn ile Güneş arasındaki ortalama mesafeden daha fazla olacağı belirtilen bu mesafede kuyruklu yıldız çıplak gözle görülemeyecek.

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En büyük kuyruklu yıldızın çekirdeğinin rengi "kömürden kara"