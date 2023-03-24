Dolar
19.07
Euro
20.56
Altın
1,982.94
ETH/USDT
1,801.40
BTC/USDT
28,035.00
BIST 100
5,083.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu

Twitter CEO'su Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin artık tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu.

Mehmet Alaca  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu

Washington

Twitter CEO'su Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter Onaylı artık tüm dünya mevcut!" ifadesini kullandı.

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti "Twitter Blue" ayrıca özel yeni özelliklere erken erişim sağlıyor.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p video yüklemeleri yer alıyor.

Şirket dün uygun hükümet hesapları ve çok taraflı hesaplar için gri onay rozeti başvurularını da aldığını bildirdi.

Twitter'ın onaylı hesap sistemi, 13 yıldır yürürlükteydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye bu yılın ilk 2 ayında yaklaşık 4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı
Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Türk bilim insanları Antarktika’da gelişen turizmin etkilerini araştırıyor
Ormanlarda gençleştirme ve rehabilitasyon seferberliği
Basın İlan Kurumunun görev alanındaki 362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek

Benzer haberler

Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu

Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu

3 SORUDA - Twitter'ın "sana özel" dayatmaları ve algı operasyonları

Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet