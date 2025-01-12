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Teknoloji

Deniz haberleşmesinde güvenlik yerli ve milli NAVTEX sistemine emanet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılı itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Deniz haberleşmesinde güvenlik yerli ve milli NAVTEX sistemine emanet

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX (Navigational Telex) mesajlarının yayınlanmaya başlandığını belirterek, "Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen NAVTEX'i devreye aldıklarını bildirdi.

Sistemin, denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumuyla ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma olanağı sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin ASELSAN ile imzalanan sözleşme doğrultusunda iki faz olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Uraoğlu, projenin ilk fazı olan Operasyon Merkezi ve NAVTEX istasyonlarının kurulumunun Mayıs 2023'te başladığını anımsatarak, "2024 yılı sonunda ise projenin geçici kabul testleri başarıyla tamamlandı ve 2025 yılı itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı. Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 2025'in sonunda tamamlanacak ikinci fazda ise üç istasyonun modernizasyonunun gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tehlikeli ve acil durumlarda hayati önemde

NAVTEX'in, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olarak uluslararası 518 kHz ve ulusal 490 kHz frekans bandında metin mesajları gönderebildiğini aktaran Uraloğlu, sistemin denizcilerin güvenli seyir yapabilmesi için önemli bilgilere erişim sağladığını bildirdi.

Uraloğlu, duyuruların Türkiye'deki 4 NAVTEX istasyonundan yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sistem denizcilere kurtarma operasyonları veya tehlikeli durumlar için acil durum mesajları, fırtına ve benzeri durumlar için meteorolojik uyarılar, sahil güvenlik ve kanal durumu gibi seyir uyarıları, denizcilik ve güvenlikle ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır. NAVTEX mesajları, otomatik alıcı cihazları ile deniz araçlarında alınıyor ve alıcılar, önceden belirlenen bölgelerdeki tüm önemli mesajları almak için sürekli olarak bu verileri dinliyor. Proje kapsamında yapılan güncellemelerle yeni altyapıyla daha güvenli, verimli ve hızlı bir NAVTEX hizmeti sağlanıyor."

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