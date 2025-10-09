Dolar
Ekonomi

PTT'nin elektrikli skuterleri, 72,5 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin (PTT) gönderi dağıtımında kullanılan elektrikli skuterlerle bugüne kadar kargo hariç yaklaşık 72,5 milyon gönderinin sahibine teslim edildiğini bildirdi.

Mert Davut  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
PTT'nin elektrikli skuterleri, 72,5 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdı

Ankara

Bakan Uraloğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Skuterlerin PTT bünyesinde ilk olarak 2021 itibarıyla kullanılmaya başlandığını aktaran Uraloğlu, özellikle gençler arasında yoğun şekilde kullanılan mikro hareketlilik araçlarının gönderi dağıtım hizmetlerinde de kullanılmasıyla, fosil yakıt kullanımının önüne geçildiğine dikkati çekti.

Uraloğlu, 2021'de 100 elektrikli skuter ile başlayan uygulamanın, ekim itibarıyla 1050 araçla devam ettiğini belirterek, "Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. PTT dağıtım görevlileri, fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan skuterler ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti ile zamandan tasarruf edilmesini de sağlıyor." ifadesini kullandı.

Elektrikli skuterlerle 8 milyon kilometre yol alındı

PTT'nin skuterleri kullanmaya başlamasından bu yana kargo hariç yaklaşık 72,5 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Elektrikli skuterler ile gönderi dağıtımında 8 milyon kilometre mesafe kat edildi, 241 bin 500 litre fosil yakıt kullanımının önüne geçildi. Kat edilen bu mesafe, dünyanın çevresinde 200 kez tur atmaya denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, daha etkin ve hızlı şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslim edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla zamandan yüzde 20 tasarruf ediliyor. Doğa dostu, çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterlerin hızı saatte 25 kilometreye çıkabiliyor ve tek şarj ile 40 kilometre mesafe gidiliyor. Kullanılmaya başlandığı günden itibaren Ankara'da 18 milyon, İstanbul'da 22,4 milyon ve İzmir'de 4,8 milyon olmak üzere üç büyük ilde 45,2 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuterlerle dağıtılan gönderiler, toplam gönderilerin yüzde 62'sine karşılık geliyor."

