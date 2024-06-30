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Teknoloji

Deneyap sınavına katılan öğrenciler uzay aracı maketi uygulamasıyla ter döktü

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme uygulama sınavı yapıldı.

Cihan Demirci  | 30.06.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Deneyap sınavına katılan öğrenciler uzay aracı maketi uygulamasıyla ter döktü Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı Edirne Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sınava katılan 400 öğrenci karton ve plastik malzemeyle içerisinde temsili astronotların bulunduğu uzay kapsülü hazırladı.

Öğrenciler hazırladıkları projeyi jüriye uygulamalı olarak sundu.

Sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler eğitim almaya hak kazanacak.

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, AA muhabirine, Deneyap sınav sürecinin uygulama sınavıyla sona erdiğini söyledi.

Gençlerin daha öncesinde yazılı sınava girdiğini belirten Ballıklıoğlu, "Bugün de uygulama sınavını gerçekleştiriyoruz. Gençler uygulama sınavında karton ve plastik malzemeyle içerisinde astronotların olduğu temsili uzay kapsülü hazırladı. Jüri uzay kapsülünün belirli yükseklikten suya yumuşak iniş simülesini puanladı. Gençlerimiz projelerini uygulamalı olarak anlatıyor ve gösteriyor, bu sınavdan sonra onların 2 yıllık Deneyap eğitimleri başlayacak." diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Edirne Temsilcisi Burak Cambaz, öğrencilerin uygulama sınavında uzay yolculuğunun geri dönüş aşamasını yaptıkları maketlerle canlandırdıklarını ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi çatısı altında güzel işler ortaya konulduğunu anlatan Cambaz, "Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesiyle ülkemizde gençler açısından büyük bir öz güven oluştu. Gençlerin uzaya olan bakışı ve ilgileri arttı. Ülkemizin ve uzay çağının geleceği adına ülkemiz için güzel işler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Marmara Bölgesi 3. Bölge Sorumlusu Tarık Hatipler, gençlerin geleceğin teknolojisi için önemli bir sınava girdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Türk gençlerine uzayla ilgili önemli bir ufuk açtığını anlatan Hatipler, "Bu sınava giren yüzlerce Alper Gezeravcı var. Bizim de vakfımız paydaşlarımızla yeni Alper Gezeravcılarla yeni neslimizdeki bu kaşiflerle tek tek ilgilenmektir." ifadelerini kullandı.

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