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Teknoloji

TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay: Türkiye milli haberleşme uydusu yapabilen nadir ülkelerden biri

TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay, "Türkiye milli haberleşme uydusu yapabilen nadir ülkelerden biri. Türksat 7A ile bunu pekiştireceğiz. Ondan sonra da uydu endüstrimiz sadece Türkiye için değil, dünyaya üreten ve satan bir ülke haline gelmiş olacak." dedi

Mertkan Oruç  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay: Türkiye milli haberleşme uydusu yapabilen nadir ülkelerden biri Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi Atalay, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSAT'ın birçok alanda hizmet verdiğini söyledi.

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Şu anda dünyada 20 milyar nesnenin telekomünikasyon şebekeleri üzerinden birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Atalay, 5-10 yıl içinde bu değerin 40-50 milyara çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Atalay, bu şebekelerde 150 zetabayt veri büyüklüğüne ulaşıldığını ve bunun da 5-10 içinde 500 zetabayta çıkma beklentisinin bulunduğunu ifade etti.

Kablosuz şebekelerde artan talebin karşılanması için şu an 5G'nin konuşulduğuna işaret eden Atalay, neredeyse her 10 yılda bir yeni jenerasyonun çıktığını ve 2030'larda 6G'nin konuşulacağını anlattı.

Son dönemde alçak yörünge uyduları konseptinin geliştiğini dile getiren Atalay, geleneksel uydu hizmetlerine TÜRKSAT'ın da devam ettiğini söyledi.

Atalay, "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nun, alandaki tüm gelişmelerin değerlendirilmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün bunlar bizim yakın zamanda, maksimum 4 yıl içinde uzaya atmak durumunda olduğumuz Türksat 7A uydusunun nasıl yapılacağını, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve kimlerle nasıl bir uydu yapacağımızı ortaya koyacak. Türksat 6A ile dünyada kendi milli haberleşme uydusunu yapabilen nadir ülkelerden biri haline geldik. Türksat 7A ile bunu pekiştireceğiz. Ondan sonra da uydu endüstrimiz sadece Türkiye için değil, dünyaya üreten ve satan bir ülke haline gelmiş olacak."

"Uzay yatırımları çok uzun vadeli"

Lockheed Martin Uzay Sistemleri'nin eski İş Geliştirme Başkanı Mesut Çiçeker, etkinlikte yaptığı sunumda, uzay ekonomisinin hızla geliştiğini ve değiştiğini anlattı.

Geçen yıl dünyadaki uzay ekonomisinin 450 milyar dolara ulaştığını ve bunun 2030'da 1,5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Çiçeker, Türkiye'nin de bu değerden önemli bir payda almasını ümit ettiğini bildirdi.

Çiçeker, bugün yapılacak panellerde gelecek 10-20 yılda Türk uzay endüstrisinin rolünün şekillendirilmesini beklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uzay yatırımları çok uzun vadelidir. Geleneksel pazarlar daralıyor. Türkiye'nin AR-GE yapan bölgeleri bulunuyor. TUSAŞ’ta harika bir test merkezi var. Bu tesis dışarıya mal ihraç etmeli, uydu yapımını çok geliştirmeli. Türksat 6A'yı referans kullanarak dünyadaki uzay çalışması yapan sayılı firma arasına katılabilirsiniz. Türkiye, sahip olduğu yetenekleri akıllıca kullanmalı. Türk mühendisinin çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Bizde muazzam bir disiplin ve yaratıcılık var."

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