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Teknoloji

Çinli araştırmacılar, insan gözünden daha hızlı şekilde ışığa adapte olan biyonik sensör geliştirdi

Çinli bilim insanları, insan gözünden daha hızlı şekilde ışık değişimlerine uyum sağlayabilen biyonik sensör geliştirdi.

Yasin Yorgancı  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Çinli araştırmacılar, insan gözünden daha hızlı şekilde ışığa adapte olan biyonik sensör geliştirdi

Ankara

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Fuzhou Üniversitesinden araştırmacılar, insan retinasının ışık uyaranlarını algılama ve bunlara uyum sağlama şeklinden esinlenerek, benzer uyum davranışına sahip bir sensör geliştirmeyi başardı.

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İnsan görme sistemi, ışıkta meydana gelen aşırı değişikliklere uyum sağlayabilen ve bu ayarları hafızasında tutarak benzer koşullarda bir sonraki seferde daha hızlı adapte olabilen bir yapıya sahip.

Dijital sistemlerin "görmesini" sağlayan geleneksel makine görme sistemleri ise görsel işlemeyi yavaşlatan "gereksiz verilerin üretilmesi ve yüksek güç tüketimi" gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.

Çalışmanın sonucunda geliştirilen biyonik sensör, insan gözünün 2 ile 30 dakika arasında uyum sağladığı karanlık ile aydınlık arasındaki aşırı değişikliklere yaklaşık 40 saniye içinde uyum sağlayabiliyor.

Geliştirilen sensörün çalışma prensibi, ışığı elektrik sinyallerine verimli bir şekilde dönüştürebilen ve ani ışık değişimlerine uyum sağlayabilen kuantum noktaları veya minik yarı iletken nanokristallerin kullanılması esasına dayanıyor.

Araştırma ekibi, bu yeni sensörün, mevcut sistemlerdeki sorunları aşarak daha az enerji kullanımıyla daha hızlı hesaplama yapabildiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Fizik Enstitüsü'nün dergisi "Applied Physics Letters"da yayımlandı.

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