Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Çin'in uzay aracı Zhurong'un, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdiği bildirildi.

İdris Sülün   | 22.05.2021
Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Ankara

BBC'nin haberine göre, Çin'in bir hafta önce Mars'a inen uzaktan kumandalı uzay aracı, iniş kapsülünden gezegenin yüzeyine iniş yaptı.

Bu sürüşle birlikte Çin, ABD'den sonra Mars'ta uzay aracı kullanan ikinci ülke oldu.

Araç, gezegenin yüzey toprağını ve atmosferini incelemek, yer altı suları veya buzları da dahil olmak üzere yaşam belirtileri aramak için gönderildi.

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde inmişti.

Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı gönderen üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan araç Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 600 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 194 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e çıktı

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin İsrail saldırılarında zarar gören Filistinlilere acil insani yardım sağlayacak

Çin İsrail saldırılarında zarar gören Filistinlilere acil insani yardım sağlayacak
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı

Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Avrupa Parlamentosu, AB ve Çin arasındaki yatırım anlaşmasını onaylamayacak

Avrupa Parlamentosu, AB ve Çin arasındaki yatırım anlaşmasını onaylamayacak