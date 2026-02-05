Dolar
43.54
Euro
51.45
Altın
4,853.50
ETH/USDT
1,995.80
BTC/USDT
68,193.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025'te 602 milyona ulaştı

Çin’de 2025’te üretken yapay zeka kullanıcı sayısı, önceki yıla kıyasla iki kattan fazla arttı.

Emre Aytekin  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025'te 602 milyona ulaştı Fotoğraf: John Ricky/AA

Pekin

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, üretken yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025 yılı sonunda 602 milyona ulaştı.

2024 yılı sonunda 249 milyon olan kullanıcı sayısı, iki kattan fazla artış kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkede internet kullanıcı sayısı 1 milyar 125 milyona ulaşırken, internet penetrasyon oranı yüzde 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Küresel kullanım payı yüzde 30'a çıktı

Çin'de 2025 yılı, yapay zeka teknolojilerinde atılıma tanıklık etmişti. Çinli şirketlerin dünyadaki muadilleriyle rekabet eden modeller geliştirmesi, kullanıcı sayısını artırmanın yanında ülkenin yapay zeka alanındaki küresel konumunu yeni boyuta taşımıştı.

Yapay zeka modellerini değerlendiren OpenRouter'ın raporuna göre, Çin'de geliştirilen açık kaynaklı büyük dil modelleri 2024 sonunda küresel kullanımın yüzde 1,2'sini oluştururken bu oran 2025'te yüzde 30'a kadar çıkmıştı.

Yapay zeka sistemlerine verilen komutlarda Çince, İngilizceden sonra en yaygın kullanılan ikinci dil oldu.

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin (CAICT) verilerine göre, 2024'te 900 milyar yuan (127,5 milyar dolar) olan yerli yapay zeka endüstrisinin hacmi, 2025'te 1,2 trilyon yuanı (170 milyar dolar) aşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı
Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tayvanlı şirket TSMC, Japonya'daki yeni fabrikasında 3 nanometre çipler üretecek

Tayvanlı şirket TSMC, Japonya'daki yeni fabrikasında 3 nanometre çipler üretecek

Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025'te 602 milyona ulaştı

Çin, ABD'nin kritik mineraller için özel ticaret bloku oluşturma girişimine karşı

Çin'de savunma sanayi ile bağlantılı kurumlardan 3 yönetici Meclis üyeliğinden çıkarıldı

Çin'de savunma sanayi ile bağlantılı kurumlardan 3 yönetici Meclis üyeliğinden çıkarıldı
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
Çin, resmi para birimi RMB’nin küresel çapta yaygınlaştırılmasını önceliklendiriyor

Çin, resmi para birimi RMB’nin küresel çapta yaygınlaştırılmasını önceliklendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet