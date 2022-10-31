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Teknoloji

Çin, uzay istasyonuna ikinci laboratuvar modülünü fırlattı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ikinci laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 31.10.2022
Çin, uzay istasyonuna ikinci laboratuvar modülünü fırlattı

Beijing

İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, "Mıngtien" modülü, "Long March 5B" taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Modülün fırlatışın ardından uzay istasyonunun bulunduğu, 400 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne ulaşması ve ardından istasyona kenetlenmesi bekleniyor.

Adı, Çincede "gökleri düşlemek" anlamına gelen "Mıngtien" modülü, "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modüle eklenecek.

Şanghay Uzay Uçuşu Tekonojisi Akademisi tarafından geliştirilen 17,9 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapındaki modül, 23 ton ağırlığa sahip.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) ise 24 Temmuz'da fırlatılmıştı.

Çekirdek modül ve iki laboratuvar modülü, istasyonun "T" biçimli ana iskeletini oluşturacak. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.

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