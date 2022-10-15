Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-36' uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Pekin
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 444'üncü görev oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de fırlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.