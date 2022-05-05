Dolar
14.85
Euro
15.73
Altın
1,890.11
ETH/USDT
2,933.90
BTC/USDT
39,570.00
BIST 100
2,471.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor
logo
Teknoloji

Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 05.05.2022
Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre, bir Jilin-1 Kuanfu 01C ile 7 adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı

Çin'de son 24 saatte 5 bin 498, Hong Kong'da 313 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 5 bin 498, Hong Kong'da 313 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in Hollywood filmleri üzerindeki etkisi giderek artıyor

Çin'in Hollywood filmleri üzerindeki etkisi giderek artıyor
Antony Blinken: ABD, mali tehlikede olan bağımsız (uluslararası) medyaya yardım ediyor

Antony Blinken: ABD, mali tehlikede olan bağımsız (uluslararası) medyaya yardım ediyor