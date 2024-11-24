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Teknoloji, Yapay zeka

Çin istihbaratından, "'deepfake'in bilişsel savaş için kullanılabileceği" uyarısı

Çin'de istihbaratı, vatandaşlara, "deepfake" olarak adlandırılan, yapay zeka araçlarıyla üretilmiş sahte görüntü ve ses içeriklerinin, yabancı istihbarat kuruluşları tarafından "bilişsel savaş" aracı olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Emre Aytekin  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Çin istihbaratından, "'deepfake'in bilişsel savaş için kullanılabileceği" uyarısı

Pekin

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlara, "deepfake" olarak adlandırılan, yapay zeka araçlarıyla üretilmiş sahte görüntü ve ses içeriklerinin, yabancı istihbarat kuruluşları tarafından "bilişsel savaş" aracı olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, deepfake üretmeye imkan veren araçların bireysel ve ulusal güvenliğe zarar verecek riskler barındırabileceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Farklı sektörler ve iş sahaları için genel kullanıma açık bu türden araçların yabancı istihbarat kuruluşlarınca kullanılabileceğine işaret edilen paylaşımda, bu teknolojinin devşirme veya saf değiştirtme çalışmalarında, karalama kampanyalarında veya dezenformasyon yaymak için kullanılabileceği uyarısı yapıldı.

Paylaşımda "Devlet sırlarını, ticari sırları ve kişisel olarak hassas bilgileri bu tür yazılımlara aktarmaktan kaçının, şüpheli içeriklere karşı dikkatli olun ve gizli bilgileri çevrim içi paylaşmayın." ifadesine yer verildi.

"Derin öğrenme" anlamına gelen deep learning ve "sahte" anlamına gelen fake sözcüklerinin birleşmesinden oluşan deepfake kavramı, gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte imaj, ses ve görüntü içeriklerinin yapay zeka araçlarıyla yaratılmasını ifade ediyor.

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