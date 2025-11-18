BMC'nin yeni kamyonları ilk kez vitrine çıktı
Türk otomotiv sanayisi temsilcisi BMC, global işbirlikleriyle geliştirdiği yeni nesil kamyonlarını ilk kez uluslararası arenada sergiledi.
Ankara
Türkiye'nin lider ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen SOLUTRANS 2025 Ticari Araç ve Taşımacılık Fuarı'na katıldı.
BMC, fuarda BMC 417 Hafif Kamyon, BMC NEXIO EU 4x2 Uzun Yol Kamyonu ve BMC PRO L 1852 Çekici modellerini ziyaretçilerin beğenisine sunarak yenilenen ürün gamını tanıttı.
Fuarda ilk kez BMC 417 Hafif Kamyon'un yenilenen tasarımını dinamik ön yüzüyle sergileyen BMC, aynı zamanda global işbirliği kapsamında geliştirilen propan yakıtlı BMC NEXIO EU 4x2 Uzun Yol Kamyonu ve BMC'nin bugüne kadarki en güçlü motor ve geniş iç hacme sahip kabiniyle öne çıkan BMC PRO L 1852 4x2 Çekici modelleri vitrine çıkardı.
Yeni modeller, çevre dostu güç sistemleri, yüksek verimlilik sağlayan yeni nesil aktarma organları, artırılmış sürüş konforu ve dayanıklılığıyla BMC'nin yenilikçi mühendislik vizyonunun ve sürdürülebilir mobilite hedeflerinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
Global bir marka olma hedefiyle yürüttüğü uluslararası çalışmalarla Avrupa’daki varlığını güçlendiren BMC, Makedonya'dan Hollanda'ya, Yunanistan'dan İspanya'ya uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleştirdiği kamyon ve çekici satışlarıyla istikrarlı büyümesini sürdürüyor.
Şehir içi hizmetler için kesintisiz çözüm
BMC'nin global işbirliği stratejisi çerçevesinde geliştirilen projelerden biri olan ve ilk olarak 2011 yılında piyasaya sunulan hafif kamyon serisi BMC 415'in yenilenen versiyonu olan BMC 417 Hafif Kamyon, şehir içi taşımacılığın farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlanarak 2024 yılında satışa sunuldu.
Büyük beğeni toplayan BMC 417'nin 2026 yılında piyasaya sunulması planlanan yeni yüzü ise fuarda ilk kez sergilendi. Yenilenen dinamik ön yüzüyle modern bir görünüme kavuşan yeni BMC 417, hidrolik platformlu araçlar, frigorifik damperli kasalar, çöp kamyonları, vidanjörler, itfaiye araçları, yol süpürme araçları ve oto kurtarıcılar gibi çok sayıda üstyapı uygulaması için ideal bir altyapı sunuyor.
Kısa, orta ve uzun şasi seçeneği, güçlü makaslara sahip süspansiyon sistemi ve yüksek PTO çıkış gücüyle dikkati çeken yeni BMC 417, şehir içi hizmetlerde verimlilik, dayanıklılık ve çok yönlülüğü bir arada sunuyor. Motor ve aktarma organları arasındaki uyum sayesinde optimize edilmiş yakıt tüketimiyle yeni BMC 417, kullanıcılarının ekonomik beklentilerini eksiksiz karşılıyor.
Ergonomik kabin tasarımıyla sürücülere yüksek konfor sunan araç, zengin donanımı ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle güvenli sürüş imkanı sağlıyor. Büyüyen kentlerin gerektirdiği hızlı ve etkili hizmet anlayışına uygun olarak geliştirilen BMC 417 Hafif Kamyon, atık yönetimi, lojistik ve taşıma hizmetleri gibi alanlarda sunduğu esneklik ve dayanıklılıkla şehir içi hizmetlerin kesintisiz 7/24 sürdürülmesine katkıda bulunuyor. Böylece hem şehirlerin sürdürülebilir gelişimi destekleniyor hem de yaşam kalitesi artıyor.
Amerika ve Avrupa pazarı için propan yakıtlı araç
Yerli ve milli imkanları global iş birlikleriyle bir araya getiren BMC, ortak proje kapsamında geliştirdiği çevre dostu propan yakıtlı BMC NEXIO EU 4x2 ve 6x2 Uzun Yol Kamyonları ile ticari araç segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.
NEXIO projesi, markanın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak olan propan yakıtlı araç, BMC'nin 2018 yılında lansmanını yaptığı TUĞRA kamyon ailesinin mimarisi üzerine inşa edilerek farklı yakıt teknolojileri ve sürdürülebilir taşımacılık çözümleri alanında BMC'nin çok yönlü mühendislik kabiliyetlerini yansıtan bir ürün olarak ortaya koyuyor.
Uzun mesafe taşımacılıkta yüksek performans, konfor ve verimliliği bir arada sunan BMC NEXIO EU 4x2, 7,2 litrelik LPG süper şarjlı motoru, 1050 Nm tork değeri ve otomatik şanzımanıyla üstün çekiş kabiliyeti sağlıyor. Propan yakıtlı V8 motoru sayesinde hem çevreci hem de ekonomik bir çözüm sunan araç, sessiz çalışma karakteriyle şehir içi operasyonlarda da öne çıkıyor.
Düşük yakıt tüketimi ve rekabetçi toplam sahip olma maliyetiyle filo işletmecilerine yüksek verim sağlayan model, bu yönleriyle kullanıcılardan büyük beğeni topluyor. Sürücü konforunu ön plana alan ergonomik kabin tasarımı, gelişmiş multimedya ekranı, elektronik güvenlik sistemleri ve sürücü destek teknolojileriyle donatılan BMC NEXIO serisi, düşük işletme maliyetleri ve yüksek dayanıklılığıyla uzun yol taşımacılığında yeni bir standart oluşturuyor.
En güçlü çekici
BMC'nin bugüne kadarki en güçlü motoruna, en konforlu sürüş deneyimine ve en geniş iç hacimli kabinine sahip yeni BMC PRO L 1852 4x2 Çekici, uzun yol taşımacılığına yeni bir soluk getiriyor.
12,9 litrelik motoruyla 520 beygir gücü ve 2500 Nm tork üreten araç, zorlu yol koşullarında dahi üstün çekiş performansı sunarak uzun mesafelerde maksimum verimlilik sağlıyor. Dayanıklı şasi yapısı, gelişmiş havalı süspansiyon sistemi ve modern kabin ergonomisiyle uzun süreli sürüşlerde konfor ve güvenliği bir araya getiriyor.
BMC'nin bugüne kadarki en geniş, en yüksek ve en büyük iç hacme sahip kabin tasarımıyla sürücülere ferah bir çalışma alanı sunan BMC PRO L 1852, elektronik fren, stabilite ve yokuş kalkış sistemleriyle donatılmış yapısı sayesinde güvenli sürüş imkanı sağlıyor.
Yüksek teknolojiye sahip multimedya ekranı, akıllı sürücü destek sistemleri ve gelişmiş donanım seçenekleriyle üst düzey sürüş deneyimi sunan araç, yakıt verimliliği ve rekabetçi toplam sahip olma maliyetiyle de öne çıkıyor.