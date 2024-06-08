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Teknoloji

Bilişim Vadisi'nde veteriner anestezi cihazı geliştirildi

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım firması, veteriner hekimlere ameliyatlarda kolaylık sağlanmasına yönelik yerli antestezi cihazı geliştirdi.

Cem Ali Kuş  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Bilişim Vadisi'nde veteriner anestezi cihazı geliştirildi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Anestezi süreçlerini optimize eden çözümlerle veteriner hekimlerin verimliliğini artırarak hayvan sağlığına katkıda bulunma hedefiyle yola çıkan Vetie Sağlık Teknolojileri şirketi, 2022 yılında faaliyete başladı.

Bilişim Vadisi'nde çalışmalarına devam eden firma, KOSGEB'in Ürün Geliştirme (ÜR-GE) Desteği Programı'ndan yararlanarak veteriner hekimler için yenilikçi ve güvenilir anestezi çözümleri sunuyor.

Firmanın geliştirdiği ilk yerli üretim olduğu belirtilen anestezi cihazı, oksijen tüpü doluluk oranına göre ameliyat süresini veteriner hekimlere bildirerek, ameliyat sürecinin daha güvenli ve etkin yönetilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca geliştirilen mobil uygulamayla da veteriner hekimlerin tüm envanterlerindeki cihazlara kolay erişim sunuluyor.

Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı illerde kullanılan ürünlerini 2025 yılı içerisinde Avrupa'ya da göndermeye hazırlanan firma, 5 yıl içerisinde 6 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.

"Enjektörle uyutma işlemi riski artırıyor"

Firmanın kurucusu Ertan Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de veteriner anestezi cihazı üretimi olmadığından yola çıkarak, bu alanda çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Yılmaz, "ilk yerli" veteriner anestezi cihazını geliştirdiklerini söyleyerek, "Manuel, otomatik ve AR-GE süreci devam eden, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentlediğimiz yazılımı bize ait olan yarı otomatik model bir cihazımız var. Cihaz, veteriner hekimlere ameliyat sırasında ve sonrasında hayvanın bayıltılıp uyandırılabilmesi için kolaylık sağlayan bir yazılıma sahip. Diğer modellerden çok farklı." diye konuştu.

Ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurt dışına da göndermeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, "Asıl hedefimiz yerli veteriner cihazlarının sayısını artırarak ülkeye döviz getirmek ve ihracatı artırmak. 2025 yılı içerisinde Avrupa'da bir ofis açarak oradaki piyasaya da açılmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, geliştirdikleri cihazın sahip olduğu özelliklerin yurt dışından getirilen muadillerinde olmadığını anlatarak, "Oksijen tüpü üzerinden dijital veriler alıyoruz. Bu verileri kendi kartımıza işleyerek ameliyat sırasında tüpün içerisinde ne kadar oksijen kaldığı anlık olarak basınca oranla hesaplanıyor ve veteriner hekime bilgi akışı sağlanıyor. Anestezi cihazı olmayan kliniklerde enjektörlerle uyutma işlemi yapılıyor. Bu da riski artırıyor." ifadelerini kullandı.

Veteriner kliniklerinde kısırlaştırma veya ortopedik ameliyatlarının yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Geliştirdiğimiz sistemde, hayvanların üzerlerindeki çipler okunarak hayvan sahibi, farklı bir şehirde veteriner kliniğine giderse bile veteriner hekim, üzerinden 5 yıl da geçse hangi ameliyat yapılmış, ne gibi problemler gelişmiş, bunların hepsine ulaşabilecek." dedi.

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