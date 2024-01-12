Dolar
30.10
Euro
33.03
Altın
2,038.57
ETH/USDT
2,604.20
BTC/USDT
45,854.00
BIST 100
7,843.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız
logo
Teknoloji

Bilim insanları, uzayda "teorilere meydan okuyan" halka şeklinde devasa yapı keşfetti

İngiltere'deki Central Lancashire Üniversitesinden (UCLan) bilim insanları, uzayda kozmolojiyle ilgili bazı temel varsayımlara "meydan okuyan" halka şeklinde devasa yapı keşfetti.

Dilara Karataş  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Bilim insanları, uzayda "teorilere meydan okuyan" halka şeklinde devasa yapı keşfetti

Ankara

UCLan'dan yapılan açıklamada, keşfin Amerikan Astronomi Topluluğunun (AAS) New Orleans'ta düzenlenen toplantısında duyurulduğu bildirildi.

Bilim insanlarının "Büyük Halka" adını verdiği bu yapının dünyadan yaklaşık 9,2 milyar ışık yılı uzakta bulunduğu belirtilen açıklamada, çapının 1,3 milyar ışık yılı, çevresinin de yaklaşık 4 milyar ışık yılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapının çıplak gözle görülemeyeceği, görülebilmiş olması halinde dünyadan bakılınca Ay'ın yaklaşık 15 katı büyüklüğünde gözükeceği ifade edildi.

Daha önce uzayda dev yay şeklinde başka bir yapı daha keşfeden, "Büyük Halka" keşfinin de sahibi UCLan'da doktora öğrencisi Alexia Lopez, "Bu yapıya ilişkin veriler, o kadar uzakta ki bize ulaşması bile çok uzun zaman almış yani evrenin şimdikinden yaklaşık 1,8 kat daha küçük olduğu bir zamandan geliyor." ifadesini kullandı.

Lopez, kozmologların teorik olarak yapıların mevcut boyutlarının sınırını 1,2 milyar ışık yılı hesapladığına dikkati çekerek, bu iki yapının da bu teoriye ters düştüğünü, bu nedenle evren hakkındaki bazı temel varsayımlara "meydan okuduğunu" belirtti.

Mevcut teorilere göre böylesi yapıların mümkün olacağını hiç düşünmediklerini kaydeden Lopez, iki defa teorilere ters düşen yapının keşfedilmesinin olağanüstü olduğunu vurguladı.

Lopez, 2021'de de uzayda yaklaşık 3,3 milyar ışık yılı alanı kaplayan "Dev Yay" adındaki, teorilere ters düşen başka bir yapıyı keşfetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı
Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu
Türkiye'de kişi başına düşen ağaçlık yeşil alan miktarı 12,63 metrekare oldu
Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru

Benzer haberler

Bilim insanları, uzayda "teorilere meydan okuyan" halka şeklinde devasa yapı keşfetti

Bilim insanları, uzayda "teorilere meydan okuyan" halka şeklinde devasa yapı keşfetti

Husiler, ABD-İngiliz saldırısının İsrail gemilerini hedef almalarını engelleyemeyeceğini duyurdu

ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'e hava saldırısı düzenledi

Oxfam: Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer büyük çatışmalardan daha yüksek

Oxfam: Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer büyük çatışmalardan daha yüksek
İngiliz hükümeti, nükleer enerjide "70 yılın en büyük büyüme planını" açıkladı

İngiliz hükümeti, nükleer enerjide "70 yılın en büyük büyüme planını" açıkladı
İngiltere'nin Gazze'deki "savaş suçları" soruşturması İsrail ile gerilime neden oldu

İngiltere'nin Gazze'deki "savaş suçları" soruşturması İsrail ile gerilime neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet