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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ilk yarışı kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 7. ayağının ilk yarışını birinci sırada tamamladı.

Erkan Tiryaki  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ilk yarışı kazandı

Ankara

Donington Park'ta düzenlenen yarışta Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele etti. Damalı bayrağı ilk sırada geçen Toprak, hafta sonunun ilk yarışını birinci bitirdi.

İkinci sırayı İtalyan sürücü Nicola Bulega, üçüncülüğü ise yine İtalyan pilot Danilo Petrucci elde etti.

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Genel klasmanda puanını 308'e çıkaran Toprak, lider Bulega'nın 4 puan ardında ikinci sırada bulunuyor. Toprak, yarın yapılacak yarışları birinci bitirmesi halinde genel klasmanda liderliğe yükselecek.

İngiltere'de yarın TSİ 13.00'te superpole'ün ardından saat 16.00'da ikinci ana yarışta podyum mücadelesi yapılacak.

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