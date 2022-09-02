Berlin’de "Tüketici elektroniği fuarı" sürdürülebilirlik ve akıllı yaşam trendleriyle kapılarını açtı
Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2022, Kovid-19 salgını dönemindeki yaklaşık üç yıllık yüksek hızlı dijital dönüşümün ardından, sürdürülebilirlik ve akıllı yaşama dair teknolojileri ziyaretçilere sunmak için kapılarını açtı.
Berlin
Bu yıl 61’ıncısı düzenlenen IFA 2022, 2-6 Eylül'de Almanya’nın Berlin şehrinde Messe fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. 46 ülkeden 1.100 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Bağlanabilirlik, sürdürülebilirlik ve akıllı yaşam bu yılki fuarın büyük teknoloji trendleri olacak. Bu yıl fuar da enerji ve su tasarruflu sağlayan son teknolojik cihazların da ilgi görmesi de bekleniyor.
Ayrıca, bu yıl fuar katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yenilikçi eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, akıllı ofis cihazları, sağlık ve spor takibine yardımcı giyilebilir cihazları ve akıllı telefon fotoğrafçılığının yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da sunacak.
19 ülkeden yaklaşık 120 start-up dahil 182 şirket ise yapay zeka, robotik, akıllı yaşam, akıllı ev, sürdürülebilirlik, yeşil teknoloji ve dijital sağlık gibi kategorilerde son ürünlerini fuarda gösterime sunacak.
Fuarda Türk rüzgarı da esecek
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2022’de Türk rüzgarı da esecek. Türkiye'den başta Vestel, Arzum, Simfer, Fakir, Kumtel, ve Arçelik olmak üzere 44 Türk şirketi de yeni ürünleriyle fuarda yerini alacak.
Pişirici grup ürünleri üreten Simfer Pazarlama Direktörü Emre Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IFA’ya salgın nedeniyle en son 2019’da katıldıklarını belirterek, bu yıl fuardan beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi.
Fuara en son teknoloji ürünlerini getirdiklerini dile getiren Gürcan, “Türkiye’nin ürettiği katma değerli ürünleri 150’den fazla ülkeye ihracat ediyoruz. Özellikle sağlıklı pişirme teknolojileri, enerji tasarrufu sağlayan ve birbiriyle bağlantılı ürünlerin pazar payının artacağını değerlendiriyoruz ve tüm yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.
Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar tüketici talebini azaltıyor
Öte yandan, küresel tüketici elektroniği pazarı 2021’de yüzde 12,6 büyüyerek 1,4 milyar dolar ciroya ulaştı.
Küresel piyasalar, kesintiye uğrayan tedarik zincirlerinden, avronun dolara karşı değer kaybetmesi gibi önemli döviz kuru dalgalanmalarından etkilenirken, enerji ve ulaşım maliyetlerinin her zamankinden daha yüksek olması dikkati çekiyor.
Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar tüketici talebini azaltırken, bazı bölgelerde hala Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar yaşanıyor. Bu yüzden küresel tüketici elektroniği pazarı, bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 5,5 düşüş gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.