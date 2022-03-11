Dolar
14.76
Euro
16.12
Altın
1,984.32
ETH/USDT
2,561.80
BTC/USDT
38,700.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 11.03.2022
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

İstanbul

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye savunmasını bu yıl da yerli ve milli teknolojilerle donattı

"AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi

Benzer haberler

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Baykar, şu anda dünyada en fazla ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş firma

Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA'lar ile ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı