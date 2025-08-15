Dolar
Ekonomi, Teknoloji

Next Sosyal'de 1 milyon kullanıcı için geri sayım

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıya yaklaştığını belirterek, düzenlenen hediye kampanyasını duyurdu.

Firdevs Bulut Kartal  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Ankara

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milyon milyon büyüyoruz! Türkiye'nin en sosyal mecrası NSosyal, 1 milyonuncu kullanıcıya koşuyor. Türkiye'nin eN gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!

Hediyeler: 1 elektrikli bisiklet, 1 PS5 PlayStation, 1 GoPro, 1 Monster bilgisayar, 3 Samsung tablet, 3 5G uyumlu cep telefonu, 5 akıllı saat, 6 bluetooth kulaklık.

22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim etiketiyle NSosyal platformundan paylaşım yap, hediyelerden biri senin olsun!"

Next Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı Next Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Next Sosyal'de 1 milyon kullanıcı için geri sayım

