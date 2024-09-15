Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,578.24
ETH/USDT
2,407.20
BTC/USDT
59,973.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
logo
Teknoloji

Bakanlar Kacır ve Yumaklı, Brezilya'da uçak üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'daki Embraer uçak üretim tesisini ziyaret etti.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Bakanlar Kacır ve Yumaklı, Brezilya'da uçak üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan bakanlar Kacır ile Yumaklı, uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Kacır ve Yumaklı, firmanın üst yöneticileri tarafından karşılanırken Embraer yetkilileri faaliyet alanlarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Bakanların ziyaretine eşlik eden BAYKAR ve TUSAŞ yetkilileri de yürüttükleri çalışmaları paylaştı. BAYKAR'ın ürettiği İHA'lardan TB2, AKINCI ve TB3'ün yanı sıra insansız savaş uçağı KIZILELMA hakkında bilgi verildi. TUSAŞ yetkilisinin yaptığı sunumda ise şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Sunumlarından ardından gerçekleşen görüşmede Embraer firması yetkililerine, Türkiye'deki üretim ve AR-GE yatırımı dahil işbirliği fırsatları anlatıldı.

Kacır ve Yumaklı daha sonra fabrikayı gezdi.

Dünyanın en büyük üçüncü sivil uçak üreticisi

Açıklamaya göre, 1969’da kurulan Embraer, bugüne kadar 8 binden fazla uçak üretti.

Dünyanın en büyük 3. sivil uçak üreticisi olan Brezilya firmasında yaklaşık 19 bin kişi çalışıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak uyarısı
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeybatısında sağanak, Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Kamu Başdenetçisi Malkoç'un, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'ndaki "Gazze" konuşması engellenmeye çalışıldı

Benzer haberler

Bakanlar Kacır ve Yumaklı, Brezilya'da uçak üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Kacır ve Yumaklı, Brezilya'da uçak üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Brezilya'da yasa dışı yollarla Amazon'dan 3,1 ton altın çıkaran çeteye baskın

Brezilya son 70 yılın en ciddi kuraklığı ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi
Starlink, Brezilya'da X'e erişimin engellenmesi emrine uyacak

Starlink, Brezilya'da X'e erişimin engellenmesi emrine uyacak
İrlanda'da yaşayan Brezilyalı sokak sanatçısı, Filistin temalı duvar resimleri çiziyor

İrlanda'da yaşayan Brezilyalı sokak sanatçısı, Filistin temalı duvar resimleri çiziyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet