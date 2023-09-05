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Teknoloji

Bakan Yerlikaya: X'te paylaşım yapılan hesaplardan yüzde 26'sı bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftada sosyal medya platformu X'te paylaşım yapılan hesaplardan yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Bakan Yerlikaya: X'te paylaşım yapılan hesaplardan yüzde 26'sı bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 27 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında X'ten yapılan paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, "32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığı, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bu paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını ifade eden Yerlikaya, "bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacaklarını" belirtti.

Yerlikaya, siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

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