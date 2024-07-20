Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,483.00
BTC/USDT
66,345.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valiliğindeki il koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Teknoloji

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi.

Mert Davut  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştığını bildirdi

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanına terör gözaltısı
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı
TCG Anadolu KKTC'de 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine hazır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" kitabı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştığını bildirdi

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştığını bildirdi

Bakan Uraloğlu: Çukurova Havalimanı'mız hem bölgenin hem de ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak

"Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödülleri" sahiplerini buldu

İndirimli biletle 353 binden fazla emekli seyahat etti

İndirimli biletle 353 binden fazla emekli seyahat etti
Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
Kara yolları enerjisini güneşten alıyor

Kara yolları enerjisini güneşten alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet