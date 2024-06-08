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Teknoloji

Bakan Kacır: Türk gençleri artık en heyecanlı hayalleri kurmaktan vazgeçmiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Türk gençleri artık en heyecanlı hayalleri kurmaktan vazgeçmiyor, bizler de onlara bu hayalleri gerçekleştirmeleri için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Serhat Tutak, Zeynep Duyar  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Bakan Kacır: Türk gençleri artık en heyecanlı hayalleri kurmaktan vazgeçmiyor

Kocaeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğunun gençler için yeni bir sayfa açacağını belirterek, "Türk gençleri artık en heyecanlı hayalleri kurmaktan vazgeçmiyor, bizler de onlara bu hayalleri gerçekleştirmeleri için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK UZAY İş Geliştirme Grup Lideri Sadık Murat Yüksel ve İş Geliştirme Grubu’ndan Can Bayraktar TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşiyle, Tuva Cihangir Atasever’in uçuşunu canlı olarak aktardı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, canlı olarak uçuşu heyecanla izleyen gençler arasında yeni astronotların yetişeceğini, bu gençlerin de milli uzay hamlesinin geleceği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uzay yolculuğunun gençler için yeni bir sayfa açacağını belirten Kacır, "Açılan yeni sayfanın ardından ülkemizde nice proje hayata geçecek. Türk gençleri artık en heyecanlı hayalleri kurmaktan vazgeçmiyor, bizler de onlara bu hayalleri gerçekleştirmeleri için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. "diye konuştu.

Yapılacak deneylerin içeriğine ilişkin bilgi veren Kacır, deneylerin bilimsel çalışmalara yeni bir ivme kazandırarak Türk gençlerine ilham olacağını aktardı.

Kacır, uzay alanında Türkiye'nin hak ettiği payı almaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Türkiye artık kendi imkanlarıyla uydu geliştirebilen bir ülke. Ülkemiz pek çok alanda nitelikli mühendisleriyle teknoloji atılımları yapıyor. Tüm uydu geliştirme faaliyetlerini kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz. Tüm testlerini de kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yeni uydumuzu da 8-14 Temmuz haftası uzaya göndermek için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde bugüne kadar uzay alanında çok fazla çalışma gerçekleştiğini aktaran Kacır, Türkiye'nin bu yarışa geç girdiğini ancak gereklilikleri yerine getirerek uzay hakkında söz sahibi olan ülkeler arasında yerini aldığını vurguladı.

Kacır, Tuva Cihangiroğlu'nun da tecrübeli bir mühendis olduğunu ve bu tecrübelerden yararlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her iki astronotumuzun kariyerini, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna benzetiyorum. Her iki astronotumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayisinin birbirine olan faydalarına benziyor. Bir asker ve bir mühendis. Yeter ki gençlerimiz bu alanlara ilgi duyarak bir şeyler yapmak istesinler. Bizim en büyük önceliğimiz onların yollarını açmak. Daha nice projeyi birlikte gerçekleştireceğiz."

"Deneyler insanlığa büyük katkılar sunacak"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise Türkiye'nin uzay çalışmalarının 1980'lere dayandığını ancak 2000'li yıllara gelindiğinde ülkenin adını duyurmaya başladığını anlattı.

Bugüne kadar Türkiye'nin başarıyla gerçekleştirerek uzaya gönderdiği ve halihazırda kullanımda olan uydu projelerine ilişkin de bilgiler veren Mandal, Türksat 6A'yı da temmuz ayında uzaya yollayacaklarını belirtti.

İMECE 2 ve İMECE 3 uydularının bütçelerinin onaylandığını bildiren Mandal, "Takım uyduları kapsamında artık istediğimiz coğrafyada istediğimiz zaman görüntü alabilmek için bunların koordinasyonu da yine TÜBİTAK Uzay bünyemizde gerçekleşiyor olacak." diye konuştu.

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin uzay teknolojisinde daha fazla söz sahibi olmak için kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Alper Bey'le 81 ildeki tüm üniversitelere gitme hayalimiz var. Çünkü bu misyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün de yeni uçuşumuz için buradayız. Giyilebilir teknolojiler sayesinde bazı deneyleri Tuva'nın üzerinde yapabiliyoruz, bu deneyler insanlığa büyük katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı da Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirme sürecine ilişkin bilgiler vererek, artık gençlerin uzay konusunda çalışmalar yapabilmesinin önünün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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