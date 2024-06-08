Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,682.70
BTC/USDT
69,381.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı Fotoğraf: Celal Güneş - AA

New Mexico

Atasever'in de üyesi olduğu "Galactic 07" ekibi, aileleriyle vedalaşmaları sonrası alkışlar eşliğinde "VSS Unity" yörünge altı aracına doğru hareket etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.

New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi
Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Bakan Fidan, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in tarihi uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek

Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever: Bu, ülke olarak uzay araştırmalarımızı bir sonraki aşamaya taşıyacak

Virgin Galactic'ten Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in hazırlıklarına ilişkin paylaşım

Virgin Galactic'ten Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in hazırlıklarına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet