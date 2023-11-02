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Teknoloji

Bakan Kacır: Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu

Bakan Kacır, "Turcorn olarak nitelediğimiz 7 unicornumuz var. 6 tanesi bakanlığımızın inovasyon desteğinden faydalandı. Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu. Bu tutar önceki 10 yılda ortalama 120 milyon dolardı." dedi.

Mehmet Kadir Kılınç  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Bakan Kacır: Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu Fotoğraf: Esra Bilgin - AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yıldır 9 bin 700 şirketin 101 teknoporkta inovasyon yaptığını belirterek, "Bizim Turcorn olarak nitelediğimiz 7 unicornumuz var. 6 tanesi bakanlığımızın inovasyon desteğinden faydalandı. Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu. Bu tutar önceki 10 yılda ortalama 120 milyon dolardı." dedi.

Plug and Play Türkiye Expo 2023, İstanbul'da başladı. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Plug and Play kurucusu ve CEO'su Saeed Amidi, şirketlerin üst düzey yöneticileri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, mobiliteye IoT'ye ve akıllı şehirlere odaklanan startuplar ile birlikte bu etkinlikte bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, Saeed Amidi ve Plug and Play ekibine startuplara katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Ekosistemimizin en güçlü yanı insan gücü"

Son 20 yıldır 9 bin 700 şirketin 101 teknoporkta inovasyon yaptığını aktaran Kacır, " Bizim Turcorn olarak nitelediğimiz 7 unicornumuz var. 6 tanesi bakanlığımızın inovasyon desteğinden faydalandı. Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu. Bu tutar önceki 10 yılda ortalama 120 milyon dolardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ülkede girişimciliğin gelişmesine ve yükselmesine odaklanıyorum. Bizim ekosistemimizin en güçlü yanı insan gücü. Ortalama yaşımız 33. Birleşik Krallık ve Fransa'dan 8 yaş, Almanya'dan 15 yaş daha genç nüfusa sahibiz." şeklinde konuştu.

Kacır, gençlere dijital yetenek kazanma konusunda yardımcı olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji fuarını organize ediyoruz. Bu yıl TEKNOFEST 4,5 milyon ziyaretçi alırken 1 milyon genç katılımcı teknoloji yarışmalarına katıldı. Bakanlığımızın temel yaklaşımı startupların ekonomik yanlarını güçlendirmek. Her manada gerçek başarı için asıl destekçi globalleşme olacak. Startuplarımızın işlerini küresel seviyede ölçeklendirebilmeleri için erken seviyede küresel bir gelişim göstermeleri gerekir."

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