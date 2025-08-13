Dolar
logo
Teknoloji

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı dünya ikincisi oldu

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Robot Takımı, Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Yarışması'nda ikinci oldu.

Büşra Alakoyun, Mücahit Türetken  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı dünya ikincisi oldu

İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lisenin robot takımı Çin'in başkenti Pekin'deki World Robot Contest Championships (WRC) 2025 Dünya Robot Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Farklı ülkelerden takımların katıldığı yarışmada, 4 ülkeden 20 takımın yer aldığı "Moon Landing Challenge" kategorisinde dünya ikinciliği elde eden Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı, algoritma ve mekanik mühendislik açısından sergilediği performansla jüri üyelerinin beğenisini topladı.

