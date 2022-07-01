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Teknoloji

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı yarış aracı İtalya'da boy gösterecek

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi bünyesinde akademisyen ve öğrencilerin tasarladığı "AURA 22" yarış aracı, İtalya'nın Parma kentindeki "Formula Student ATA" yarışmasına katılacak.

Yunus Hocaoğlu   | 01.07.2022
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı yarış aracı İtalya'da boy gösterecek

Erzurum

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeyle üretilen "AURA 22", tüm çevrim içi aşamalarını geçerek İtalya ve İngiltere'deki yarışmalara katılma hakkı kazandı.

Daha önce dünya 3'üncüsü olan tasarımın üretimini tamamlayan Atatürk Üniversitesi Tulpar Racig ekibi, dünyadan 135, Türkiye'den ise 4 üniversitenin 13-17 Temmuz'da katılacağı yarışmada boy gösterecek.

Maksimum hızlanma performansı sunuyor

Tamamen öğrenci mühendisliğinde üretilen, 700 cc çift silindirli 68 beygir ile 75 Nm tork üreten motor blokuna sahip araç, güç aktarım sisteminde kullanılan dişli oranı hesaplarıyla maksimum hızlanma performansı sunuyor.

Hız performansını yola daha iyi aktarabilmek için 4 tekerde bağımsız süspansiyonları bulunan aracın, motor bloku haricindeki tüm hesaplamalar, tasarımlar ve üretim planlamaları yine öğrenciler tarafından yapıldı.

Çalışmayla otomotiv sektörüne katma değer sağlayan Tulpar Racig ekibi, İtalya'nın ardından İngiltere'deki organizasyonda tasarım kategorisinde yarışacak.

Öğrenciler, araçla ziyaret ettikleri Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Araca binerek inceleme yapan Çomaklı, ekibin uluslararası yarışmalara davet edilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Çomaklı, bilgiyi değere dönüştüren, topluma ve ülkeye katkı sağlayan çalışmalara daima katkı vereceklerini kaydetti.

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