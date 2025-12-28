Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,947.20
BTC/USDT
87,803.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından, kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresi, beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi mekanlar dronla görüntülendi.

  

  

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, yılbaşı için alınan önlemleri yerinde denetledi
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
Ankara'da "Terörsüz Türkiye'ye Evet" programı düzenlendi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Toplumumuzda gerçek kadın sorunlarını tespit edip çözüm üretmeye çalışıyoruz

Benzer haberler

Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Kamuya açık tuvaletlerin temizliğini takip edecek mobil uygulama geliştirildi

Kural ihlalini gizli takiple belirleyen sivil trafik ekipleri 4 bin araç denetledi

Kural ihlalini gizli takiple belirleyen sivil trafik ekipleri 4 bin araç denetledi
Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde
Yıllarca hafız yetiştiren 75 yaşındaki Osman hoca gençlerle yan yana ezber tazeliyor

Yıllarca hafız yetiştiren 75 yaşındaki Osman hoca gençlerle yan yana ezber tazeliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet