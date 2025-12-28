Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi
Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.
Erzurum
Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından, kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.
Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresi, beyaz örtüyle kaplandı.
Tarihi mekanlar dronla görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı