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Bilim Teknoloji

ASELSAN ve Turkcell'den güvenli iletişim için iş birliği

Turkcell ve ASELSAN'ın güvenli iletişim için yaptığı iş birliği kapsamında, Turkcell BiP üzerinden ASELSAN'a özel geliştirilen a-ileti platformu ile ASELSAN çalışanları güvenle iletişim kurmaya devam ediyor.

Muhammet Emin Horuz   | 04.03.2021
ASELSAN ve Turkcell'den güvenli iletişim için iş birliği

İstanbul

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışan ASELSAN ve Turkcell, yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi.

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN'a özel tasarlanan a-ileti platformu sayesinde, 9 bine yakın ASELSAN çalışanı güvenle mesajlaşmaya devam ediyor. Tamamen yerli ve milli olan a-ileti platformundaki veriler "Türkiye’nin verisi Türkiye'de kalsın" prensibine uygun olarak ASELSAN'ın kendi veri merkezlerinde saklanıyor.

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in uygulama özelleştirme altyapısı kullanılarak tasarlanan a-ileti platformunda ASELSAN çalışanları kendi aralarında yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca platformda bulunan Keşfet bölümündeki kapalı grup kanalları, ASELSAN ve çalışanları arasındaki iletişimin dijitalleşmesine imkan tanıyor. Veri gizliliğinin son dönemde daha da önem kazanmasıyla kullanıcılara güven veren uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olma özelliği taşıyor.

"Milli bir çözümü kullanıyor olmayı çok önemli buluyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN olarak güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin stratejik kurumları için önemli sistemler geliştirdiklerini, bunun yanı sıra ulaşımdan enerjiye pek çok alanda da önemli altyapı hizmetleri verdiklerini vurguladı. Görgün, "ASELSAN ile ilgili anlık iletişimimizde yerli ve milli bir çözümü kullanıyor olmayı çok önemli buluyoruz. Ayrıca, a-ileti platformumuz aracılığı ile hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurarak operasyonel verimliliğimize de katkı sağlıyoruz. ASELSAN için böylesine önemli bir ihtiyacı karşılayan Turkcell yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ASELSAN ile iş birliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Türk savunma sanayisinin lider elektronik kuruluşu ASELSAN ile önemli bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Bu iş birliği sayesinde Turkcell'in yerli uygulaması BiP'in uygulama geliştirme altyapısını kullanarak, ASELSAN'a özel güvenli iletişim platformu a-ileti'yi tasarladıklarını kaydeden Erkan, "Büyük çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu ASELSAN çalışanlarının a-ileti’yi güvenle kullanmasından mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm kurumların ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta ASELSAN yönetimi olmak üzere iş ortaklığımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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