Dolar
43.37
Euro
51.43
Altın
5,092.23
ETH/USDT
2,916.00
BTC/USDT
88,100.00
BIST 100
13,013.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile "haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına" ilişkin 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmelerine imza attı.

Uğur Aslanhan  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yarın başlıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından "Narkokapan-İzmir sonrası adli olaylar azaldı" açıklaması
Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi
Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

Kocaeli geçen yıl otomotivde üretim ve ihracat performansını artırdı

Narenciye ihracatı 2025'te Türkiye'ye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar kazandırdı

Bakan Bolat: İspanya’ya ihracatın ilk kez 10 milyar doları aşması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşün göstergesidir

Bakan Bolat: İspanya’ya ihracatın ilk kez 10 milyar doları aşması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşün göstergesidir
Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı

Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı
ASELSAN'ın 17 ülkeye ihraç ettiği MUHAFIZ'a yeni yetenekler geliyor

ASELSAN'ın 17 ülkeye ihraç ettiği MUHAFIZ'a yeni yetenekler geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet