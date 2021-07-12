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Teknoloji

Araştırma: Dünya'ya erken döneminde her 15 milyon yılda bir şehir büyüklüğünde asteroitler çarpıyordu

Dünya'ya 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin çarptığı bildirildi.

Ekip   | 12.07.2021
Araştırma: Dünya'ya erken döneminde her 15 milyon yılda bir şehir büyüklüğünde asteroitler çarpıyordu

Ankara

Daily Mail'in haberine göre, ABD'de Southwest Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü araştırmada, yeni bir modelleme çalışması ile yerküre katmanı verisi, karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Araştırma, 2,5 ila 3,5 milyar yıl önce Dünya'nın, her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin "bombardımanına" uğradığını ortaya koydu.

Bu asteroitlerin, dinozorları yok eden asteroitten önemli ölçüde daha büyük olduğu sonucuna varılırken, çarpmaların yarattığı kraterlerin şimdiye kadar yok olduğu, ancak izlerine yeryüzünde küre şeklindeki camsı parçacıklarda hala rastlanabileceği belirtildi.

Araştırma ekibinden fizikçi Simone Marchi, kozmik çarpmaların herkesçe bilinmesine rağmen görmezden gelinen bir gerçek olduğuna işaret etti.

Kozmik çarpmaların sayısı ve şiddeti konusunda detaylı bilgiden yoksun olunmasının, konunun görmezden gelinmesine neden olduğunu ifade eden Marchi, "Bu enerjik olaylar muhtemelen Dünya'nın yüzeyinin ve atmosferinin gelişimini kökten biçimde değiştirdi." değerlendirmesini yaptı.

Marchi, 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir Dünya'ya çarpan bu asteoritlerin, Chicxulub Krateri gibi etki yarattığını söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Goldschmidt JeoKimya Konferansı'nda sunuldu.

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