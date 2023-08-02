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Teknoloji

Apple kurucularının 1970'lerde ürettiği bilgisayar, açık artırmayla satılacak

Apple şirketinin kurucularından Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976-1977'de üretilen "Apple 1" adlı bilgisayar, açık artırmayla satışa sunulacak.

Aynur Şeyma Asan  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Apple kurucularının 1970'lerde ürettiği bilgisayar, açık artırmayla satılacak

Ankara

ABD'nin Boston kentindeki RR Auction açık artırma evinin paylaştığı bilgiye göre, 1980'de yaklaşık 666 dolara satılan bilgisayarın yerleşik klavyesi ve özel üretim kasası bulunuyor.

Bu yılın başında Apple uzmanı Corey Cohen tarafından çalışır hale getirilen ve 24 Ağustos'ta açık artırmayla satılacak bilgisayar için ilk teklifler alınmaya başlandı.

Wozniak tarafından 2017'de imzalanan "Apple 1"in, açık artırmada yaklaşık 200 bin dolara satılması bekleniyor.

Apple 1'in yanı sıra, 19 Mart 1976'da Jobs ve Wozniak tarafından imzalanan çek de satışa çıkarıldı.

Devre kartı üreticisi Ramlor firmasına yazılan yaklaşık 117 dolarlık çekin fiyatının ilk tekliflerle 50 bin doları geçtiği bildirildi.

Steve Wozniak, Steve Jobs ve Ronald Wayne, dünyaca ünlü Apple şirketini 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda kurmuştu.

Şirketin ilk yıllarında Apple 1 bilgisayarının üretimini finanse etmek için Jobs ve Wozniak bazı şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştı.

Wozniak ve Jobs'ın 1976-1977'de ürettiği 200'e yakın Apple 1'in yaklaşık 175'i o dönemde satılmıştı.

Apple 1 prototiplerinden biri, 2022'de yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.

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