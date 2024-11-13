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Teknoloji

Amazon'dan yapay zeka araştırmalarını desteklemek için 110 milyon dolarlık yatırım

Amazon, Trainium çiplerini kullanan üniversitelerdeki üretken yapay zeka araştırmalarını desteklemek için 110 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Amazon'dan yapay zeka araştırmalarını desteklemek için 110 milyon dolarlık yatırım

New York

Şirketten yapılan açıklamada, üniversitelere ve araştırmacılara güçlü bilgi işlem kaynakları sağlayarak yeni yapay zeka teknolojileri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla "Build on Trainium" isimli programın başlatıldığı belirtildi.

Program kapsamında Amazon'un karmaşık yapay zeka görevlerini ele almak üzere tasarlanmış AWS Trainium adlı özel yapay zeka çiplerine erişim sunulacağı aktarılan açıklamada, araştırmacıların bu çipleri yeni fikirler denemek, gelişmiş yapay zeka sistemleri oluşturmak ve mevcut teknolojileri geliştirmek için kullanabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, bu kapsamdaki yatırımın büyüklüğünün 110 milyon dolar olduğu belirtilerek, Amazon'un desteğiyle araştırmacıların yapay zeka projelerini hızlandırmak için ihtiyaç duydukları bilgi işlem gücüne erişebileceği vurgulandı.

Carnegie Mellon ve UC Berkeley gibi üniversitelerin bu program dahilinde olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, Amazon'un ayrıca, özellikle yenilikçi yapay zeka çözümlerine odaklananlar olmak üzere daha fazla araştırma projesini desteklemek için hibeler sunacağı kaydedildi.

Açıklamada, program aracılığıyla oluşturulan yapay zeka gelişmelerinin açık kaynaklı olacağı, böylece araştırmacıların yenilikleri ilerletmeye devam edebileceği anlatıldı.

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