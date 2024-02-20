Dolar
30.90
Euro
33.39
Altın
2,027.16
ETH/USDT
2,969.80
BTC/USDT
52,311.00
BIST 100
9,327.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşuyor
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Alper Gezeravcı, GUHEM'in "Efsaneler Duvarı"ndaki fotoğrafını imzaladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret etti.

Mustafa Bikeç  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Alper Gezeravcı, GUHEM'in "Efsaneler Duvarı"ndaki fotoğrafını imzaladı

Bursa

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) destekleriyle kurulan GUHEM'i ziyaret eden Gezeravcı, bina girişinde astronotların fotoğraflarının yer aldığı "Efsaneler Duvarı"na asılan fotoğrafını imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gezeravcı, görevi tamamlamış olmanın mutluluk ve onuruyla GUHEM'e tekrar gelmenin, duvardaki isimlerin arasına girme şansına erişmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Geçen yıl eylül ayında dünyaca ünlü 70'i aşkın astronotun katılımıyla, Uzay Kaşifleri Derneği (ASE) tarafından GUHEM'in ev sahipliğinde düzenlenen Gezegen Kongresi'ne (Planetary Congress) katıldığını anımsatan Gezeravcı, "GUHEM'in organizasyonu, bu alanda hizmet etmiş, tecrübeleri en üst seviyede olan insanlarla bu önemli misyon öncesinde bizlerin buluşmasını sağladı. ABD'de buradaki organizasyonda tanışmış olduğumuz insanlarla görev öncesinde farklı işbirlikleri yapma şansımız oldu." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, Türkiye'de uzay farkındalığı konusunda GUHEM'in oynadığı rolün önemli olduğuna işaret ederek, gelecekte Türkiye'nin imzasını uzaya atacak gençlere bu merkeze gelmeleri çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı
Düzce'de heyelan yaşanan bölgede sismik etüt çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

Benzer haberler

Alper Gezeravcı, GUHEM'in "Efsaneler Duvarı"ndaki fotoğrafını imzaladı

Alper Gezeravcı, GUHEM'in "Efsaneler Duvarı"ndaki fotoğrafını imzaladı

Marmara Denizi'ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar da katıldı

Türkiye otomotiv sektörü bu yıl 39 milyar dolar ihracat hedefliyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile aranıyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile aranıyor
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet