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Teknoloji

Afyonkarahisar Belediyesinin yeni makam aracı "Gemlik mavisi" renkli Togg tanıtıldı

Afyonkarahisar Belediyesinde, Türkiye'nin yerli otomobili Togg, makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Canan Tükelay  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Afyonkarahisar Belediyesinin yeni makam aracı "Gemlik mavisi" renkli Togg tanıtıldı

Afyonkarahisar

Belediye binası önüne getirilen "Gemlik mavisi" rengini taşıyan T10X model Togg'a ilgi gösteren vatandaşlar, aracı inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, ülkemizin nereden nereye geldiğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Sanayicilerin bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini kaydeden Zeybek, "Bu yatırımı gerçekleştirdiler. İlk üretilen araçlardan bir tanesini de belediyeye kazandırdık. Renk olarak Gemlik mavisi renginde karar kıldık. Bu millete, bu ülkeye büyük hayaller kurduran Cumhurbaşkanından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Zeybek, makam aracı olarak kullanmaya başladığı Togg ile Karahisar Kalesi manzarasında vizyon proje teleferik inşa sahasını ziyaret etti.

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