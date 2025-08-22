Dolar
41.01
Euro
48.12
Altın
3,376.72
ETH/USDT
4,646.50
BTC/USDT
116,654.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TOGG, yeni modeli T10F'nin testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yakın dönemde satışa sunulacak sedan modeli T10F'nin farklı iklim ve yol koşullarındaki testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
TOGG, yeni modeli T10F'nin testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu

İstanbul

TOGG, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F'nin, her aşamadan başarıyla geçtiği duyurularak, "Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadelerine yer verildi. Ayrıca videoda, araca ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu arada Togg'un sedan modeli T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı. Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.

22.08.2025


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu seçildi
DSİ'den Uşak'ın içme suyu sorunu ile ilgili iddialara yanıt
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz

Benzer haberler

TOGG, yeni modeli T10F'nin testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu

TOGG, yeni modeli T10F'nin testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 290 bine yaklaştı

Togg en çok satılan otomobiller listesinde zirveye oynuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet