Euro
9.51
Dolar
7.80
BIST 100
1,392.45
Altın
1,864.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

ABD'li roket üreticisi Astra test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı

Şirketin "Rocket 3.2" adını verdiği prototipin Alaska'daki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi'nden uzaya fırlatıldığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 16.12.2020
ABD'li roket üreticisi Astra test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı

Ankara

ABD'de yeni kurulan Astra adlı roket üreticisi şirket, ilk kez bir prototipini test fırlatışında uzaya ulaştırmayı başardı.

Space.com'un haberine göre, şirketin "Rocket 3.2" adını verdiği prototip, Alaska'daki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi'nden uzaya fırlatıldı.

12 metre uzunluğundaki roket, 8,5 dakika süren yolculuğunda, atmosfer ile uzay boşluğunu ayırdığı farzedilen, 100 kilometre irtifadaki "Karman Çizgisi"ni geçmeyi başardı.

Roketin ikinci aşamasının ateşleyici kısımdan ayrılarak kendi itiş mekanizmasını harekete geçirdiği, ancak yörüngeye ulaşabilecek bir ivme yakalayamadığı bildirildi.

Merkezi California'da bulunan şirket, eylülde "Rocket 3.1" adını verdiği prototiple uzaya ulaşma denemesi yapmış fakat başarılı olamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlanacak
İspanya'da hükümet Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Benzer haberler

Numan Kurtulmuş: CAATSA yaptırımlarının esas hedefi Türkiye'nin yükselen yıldızı milli savunma sanayimizdir

Numan Kurtulmuş: CAATSA yaptırımlarının esas hedefi Türkiye'nin yükselen yıldızı milli savunma sanayimizdir

ABD yapay zekaya askeri keşif uçağında yardımcı pilotluk yaptırdı

ABD, Suriye'de BMGK kararı ile uyumlu olmayan seçimleri tanımayacak

ABD'li roket üreticisi Astra test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı

ABD'li roket üreticisi Astra test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı
ABD'li Senatör Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir

ABD'li Senatör Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir
ABD, Rusya'nın uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı

ABD, Rusya'nın uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı