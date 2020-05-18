Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,732.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji, Koronavirüs

ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardıklarını duyurdu.

Dildar Baykan   | 18.05.2020
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde "olumlu" sonuç verdiğini açıkladı. 

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts merkezli Moderna, Kovid-19 aşısı konusunda umut vadeden bir açıklama yaptı.

Üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilen açıklamada, bu deneylerde aşının insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.

Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda, Kovid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı.

Aşının ciddi bir yan etkisinin de tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, sadece 1 katılımcının vücudunda kızarıklık olduğu bunun da kısa sürede geçtiğine işaret edildi.

Açıklamada, aşı çalışmasının 2. fazının yakın zamanda başlatılacağı, temmuzda da 3. aşamanın başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 796'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 709'a çıktı
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Benzer haberler

ABD üssü saldırganı Suudi öğrencinin El Kaide bağı ortaya çıktı

ABD üssü saldırganı Suudi öğrencinin El Kaide bağı ortaya çıktı

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 796'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Koca 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu

Sağlık Bakanı Koca 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı
Bağcılar'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşıladı

Bağcılar'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşıladı