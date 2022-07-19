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Teknoloji

ABD, yeni uzay mimarisinin ilk katman uyduları için 1,3 milyar dolarlık ihale verdi

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Uzay Geliştirme Ajansı, ülkenin uzay savunma mimarisinin ilk katmanı olan, füze uyarı ve izleme kabiliyeti sağlayacak 28 uydu için iki şirketle 1,3 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

Kasım İleri   | 19.07.2022
ABD, yeni uzay mimarisinin ilk katman uyduları için 1,3 milyar dolarlık ihale verdi

Washington

ABD, uzayda farklı yörüngelerde konumlandırılacak katmanlı yeni bir uzay savunma mimarisi kuruyor.

Bu strateji kapsamında, Pentagona bağlı Uzay Geliştirme Ajansı, alçak yörüngede görev yapacak ve katmanlı uzay savunma mimarisinin ilk kısmı için ilk ihaleleri verdi.

7 şirketin girdiği ve 28 uydunun fırlatılacağı 1,3 milyar dolar değerindeki ihale, L3 Harris Technologies ve Northrop Grumman Strategic Space Systems şirketlerine verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her bir şirketin 14 uyduyu üretip fırlatacağı ve iki şirketin 7'şer uyduyu ikişer düzelmeden oluşan birer uzay sekmeni inşa edeceği belirtildi.

Açıklamada, bu uyduların, kızılötesi veri toplama, ağ iletişimi sağlayarak, hipersonik füze sistemleri dahil füze tehditlerinin "küresel çapta ve sürekli bir şekilde tespiti, uyarısı, izlenmesi ve tanımlanması gibi görevlerde bulunacağı" ifade edildi.

Pentagon açıklamasında, bu uyduların Nisan 2025'te fırlatılacağı bilgisine de yer verildi.

Anlaşmalarla ilgili basına açıklamalarda bulunan Uzay Geliştirme Ajansı Direktörü Derek Tournear, "Tüm bu uydular yaklaşık 1000 kilometre irtifada uçacak. Ve hepsi esasen bizim kutupsal yörüngeli uydular dediğimiz, yani kuzeyden güneye dünyanın her yerine gidecekleri anlamına geliyor ama dünya üzerinde belirli aralıklarla 4 düzlemde olacaklar." dedi.

Tournear, uzayın ABD için tehdidin olmadığı veya az olduğu bir alandan daha çok tehdit ve rekabetin yer aldığı bir alan haline geldiğini dolayısıyla ABD'nin mevcut uzay kabiliyetlerinin yanı sıra böyle bir projeye de yöneldiğini belirtti.

Bu uyduların karada ve havada konuşlu diğer ABD füze savunma sistem ve radarlarına destek vereceğine de dikkat çeken Tournear, ikinci grup uydunun ise 10 bin ile 20 bin kilometre irtifaya konuşlandırılacağını, bir sonraki uydu gruplarının ise daha üst yörüngelerde yer alacağını söyledi.

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