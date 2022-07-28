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Teknoloji

5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek

Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle havalimanında hizmete sunulacak.

Gökhan Yılmaz   | 28.07.2022
5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

İstanbul

İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.

Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

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