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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan'daki Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında Filistin'e destek

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynan EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Yunanistan'daki Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında Filistin'e destek Fotoğraf: Andreas Papakonstantinou/AA

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, salı akşamı Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.

Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı.

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