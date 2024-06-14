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Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ergin Ataman'in başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos şampiyon oldu

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Olympiakos'u 87-82 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 2-0 geriden gelerek rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve şampiyon oldu.

Fatih Erel  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ergin Ataman'in başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos şampiyon oldu

İstanbul

Panathinaikos, başkent Atina'da konuk ettiği Olympiakos'u final serisinin son maçında 87-82 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Bu zaferle Ataman, Yunan ekibiyle ilk sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Yunan Ligi şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.


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